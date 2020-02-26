Федеральные территории России: эксперты рассказали, как на Украине отразятся изменения в российском законодательстве









Члены рабочей группы по изменениям в российской Конституции предлагают закрепить в ней возможность создания в РФ федеральных территорий, а также, запрет на любые действия и призывы, направленные на отчуждение территории России. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какую угрозу эти изменения могут нести Украине, в том числе в контексте Донбасса и Крыма.

Мировая практика

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак напоминает, что 6 февраля 2020 года на заседании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Российской Федерации было внесено предложение о закреплении в поправках понятия "федеральная территория" при условии, что Россия – федеративное государство.

"Наиболее известный пример выделения особой территории со столичными функциями, которая не входит ни в один субъект Федерации, – федеральный округ Колумбия в США – District of Columbia (D.C.), в котором располагается столица страны Вашингтон. Кроме того, примерами такой таких территорий является столица Пакистана – Исламабад, а также столица Малайзии – Куала-Лумпур, – отмечает эксперт. – В мировой практике "федеральными территориями" государства также определяют свои удаленные территории, острова, сложные природно-климатические зоны, регионы с тяжелым историческим наследием или конфликтным потенциалом".

По мнению Ступака, хитрой конституционной уловкой Россия, похоже, хочет закрепить за собой права на спорные территории – без их включения в состав РФ. И, соответственно, без дополнительной нагрузки на федеральный бюджет.

"На практике это будет выглядеть как приемный ребенок. Вроде как приняли в семью, но все понимают, что чужой, без карманных денег, будет донашивать вещи после старших и без права голоса, – поясняет эксперт. – В первую очередь, такая поправка к Конституции может распространиться на Приднестровье, а также территории так называемых "ЛНР" и "ДНР". Особенно это очевидно в свете заявлений бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова".

Так, по словам Суркова Донбасс не заслуживает такого унижения (вернуться в состав Украины), а Украина не заслуживает такой чести.

13 февраля на встрече с президентом РФ народный артист России Владимир Машков (известен по роли Давида Гоцмана в сериале "Ликвидация") предложил закрепить в Конституции запрет: "отдавать территории РФ нельзя, и даже вести переговоры по этому поводу нельзя".

"Такая идея категорически понравилась Владимиру Путину и он поручил юристам "сформулировать это должным образом". Внесение такой поправки в Конституцию РФ, в свою очередь, влечет принятие в Уголовный кодекс РФ соответствующей статьи, которая будет предусматривать серьезную уголовную ответственность за высказывания, призывы и действия, направленные на возвращение Россией незаконно приобретенных территорий (аннексия, вооруженный захват и т.д.), – считает Ступак. – На данный момент у России много территориальных споров: кроме Украины, претензии к РФ имеют, к примеру, Япония (Токио и Москва делят острова Курильской гряды), Эстония (правящая коалиция считает, что Россия должна вернуть 5% бывшей эстонской территории), Казахстан (продолжается делимитация границы)".

В первую очередь такие законодательные новаторства обращены против критиков действующего режима Путина, уверен эксперт. Эта новая норма даст авторитарному правителю еще один инструмент борьбы с политическими оппонентами – как внутри страны, так и за ее пределами.

"Мы видим, что РФ агрессивно и лихорадочно пытается защитить свой главный свежеприобретенный территориальный трофей – Крым. И даже если в России сменится президент, правительство и, когда-нибудь, менталитет народа, то вопрос возвращения раннее "украденных" территорий их законным хозяевам уже нельзя будет решить без изменения в Конституцию", – подчеркивает Ступак.

Изменения в Конституцию преследуют ряд целей

Политолог Андрей Окара считает, что предлагая изменения в Конституцию, Путин преследует ряд целей: осуществление транзита власти (переформатирование полномочий президента с реальной разбалансировкой ветвей власти в части создания системы сдержек и противовесов); создание федеральных территорий; попытка выхода из-под действия статьи Конституции – о приоритете международного права над российским законодательством; огосударствление муниципального направления.

"Вопрос о федеральных территориях, которые не являются субъектами федерации – пока довольно туманен, – отмечает Окара. – Но это может быть использовано, к примеру, для создания правового положения о двойном суверенитете над той или иной территорией. С прицелом, допустим, на ситуацию с Курилами… Это значит, что на каких-то территориях, которые будут обладать определенным статусом, можно создавать непонятные форматы управления, выкачивать ресурсы оттуда напрямую. Скорее всего, ОРДЛО в нынешнем виде под эти изменения не попадают. Сначала эта часть Донбасса должна стать (де-юре, в том или ином виде) частью РФ. Крым, кстати, тоже не попадает. Ведь, с точки зрения Кремля полуостров и Севастополь – это субъекты федерации".

Что касается идеи прописать в Конституции запрет на любые действия (и призывы), направленные на отчуждение территории России, то политолог считает ее популистичной, в стиле "не отдадим ни пяди территории, не вернем Украине – Крым, а Японии – Курилы".

"Возможно, ее закрепят в Конституции. Но она не повлияет на ситуацию с Крымом, – считает Окара. – На судьбу полуострова могут повлиять какие-то политические события (возможность или невозможность РФ контролировать этот регион). А пока есть пункт о приоритете международного права, по российскому законодательству, Крым, хоть де-факто является частью РФ, де-юре не есть таковым даже для самой России".

Попытка закрепить "историческое наследие" Путина

Политолог, кандидат политических наук Максим Яли уверен, что продвигаемая в Конституцию норма о запрете на отчуждение территории является попыткой закрепить законодательно так называемое "историческое наследие" Путина (а именно – аннексию Крыма) от будущих возможных "посягательств" уже после его ухода из власти.

"Но, с другой стороны, есть же еще и Курилы, переговоры хотя бы о частичном возврате которых Японии являются основой двусторонних отношений, разговоров о многомиллиардных инвестициях в российскую экономику, подписания мирного договора с Японией, в конце концов, – отмечает политолог. – И конституционное закрепление упомянутой поправки априори поставит крест на этих переговорах и негативно повлияет на двусторонние отношения".

Так что в этом вопросе не все решено, считает Яли. Да и судя по общенациональному "крымскому консенсусу", вряд ли в ближайшей перспективе даже потенциально оппозиционный политик, придя к власти, начнет этот вопрос поднимать.

"Да и сам Путин, судя по новым инициативам, никуда уходить не собирается. А пока он у власти, добровольный возврат Крыма Украине не реалистичен. Военное решение тем более невозможно, – подчеркивает эксперт. – Что же касается возможности создания федеральных территорий, то это более реально, а, главное, вписывается в имперскую политику Кремля. "Почему США можно иметь свое Пуэрто-Рико или Гуам, а нам нет"? С другой стороны, это попытка правовой легитимации тех незаконных с точки зрения международного права субъектов, образовавшихся в результате конфликтов с участием РФ на постсоветском пространстве – Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, ОРДЛО. То есть те образования, жителям которых обещали взять в состав России, но по экономическим и геополитическим мотивам в итоге отказали".

А так, считает Яли, у них появится определенный юридический статус и при помощи пропаганды будет подано как шаг к "воссоединению".

"Если эти поправки будут приняты, то это лишь подтвердит, что Россия не планирует уходит из этих регионов, а значит и не будет завершения этих конфликтов", – резюмирует политолог.

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