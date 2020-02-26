В РФ "избавятся" от "Единой России" и Медведева в качестве "рулевого"

В РФ перестанет существовать президентская партия "Единая Россия", впрочем, лишь в ныне существующем виде. Партия решила избавиться от старого названия и обзавестись новым руководством, пишут российские СМИ.

Согласно последней информации, в 2021 году, накануне выборов в Госдуму, "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом". Причем, в новой партии будет не один “рулевой”, а три - так называемые сопредседатели. Интересно, что нынешний глава партии Дмитрий Медведев руководить новым объединением не будет. Скорее всего, партия будет называться “Россия”.

Эксперты говорят, что ребрендинг делают для того, чтобы поднять рейтинг провластной партии, который сейчас не достигает и 33%.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в России на сегодня назначена встреча с президентом Владимиром Путиным по поправкам в Конституцию. В РФ говорят, что рабочая группа уже вышла на "финишную прямую" по подготовке документа с предложенными поправками и грядут перемены. Так, сам Путин ранее предложил закрепить в основном законе роль и статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать главу правительства, вице-премьеров и министров. Кроме того, как сообщали “Комментарии”, рабочая группа предложила переименовать главу государства в "Верховного правителя". Причем первое слово будет обязательно с заглавной буквы. Помимо этого, депутаты предложили закрепить за их страной статус "победителя во Второй мировой войне", а также сделать православие основной религией. После этого пройдет всероссийское голосование.

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