Наоми Кэмпбелл завела роман с музыкантом на 21 год моложе себя

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Супермодель Наоми Кэмпбелл была замечена в компании молодого рэппера Дамини Огулу. По всем данным, пара создает впечатление влюбленных. Стоит отметить, что Огулу на 21 год младше одной из культовых манекенщиц.
Влюбленных совершенно не смущает внушительная разница в возрасте. Несмотря на то, что Наоми Кэмпбелл через три месяца отметит 50-летний юбилей, она выглядит просто замечательно.
Слухи о романе Наоми Кэмпбелл и Дамини Огулу появились на прошлой неделе, когда пара вместе пришла на церемонию вручения почетной в сфере музыкальной индустрии премии Brit Awards. Избранники на протяжении всего мероприятия не отходили друг от друга. По словам очевидцев, модель по-особенному смотрела на исполнителя. Спустя несколько дней пару снова заметили вместе. Кэмпбелл и Огулу посетили заведение Chiltern Firehouse в Лондоне.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская модель Ирина Шейк призналась, почему не заводит романов после расставания с голливудским актером Брэдли Купером.
"Я знаю, чего хочу. И мне кажется, это пугает некоторых мужчин", - ответила знаменитость на прямой вопрос папарацци.
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