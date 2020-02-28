«Истерика, слезы»: украинская актриса стала жертвой грабителей

21-летняя украинская актриса, звезда фильмов "Безумная свадьба", а также сериалов "С меня хватит" и "Любимые дети" Полина Василина рассказала об ужасном инциденте. На своей странице в Instagram девушка написала, что ее квартиру ограбили воры, оставив после себя настоящий погром.

Молодая актриса отметила, что после выхода первой части фильма "Безумная свадьба", который произвел настоящий фурор, она почувствовала другую сторону популярности. В адрес девушки приходили угрозы, ее преследовали, а потом взломали банковские карты. Теперь звезда призналась, что ситуация ухудшилась.

Когда Полина вернулась домой, то обнаружила, что дверь открыта и это чувство страха она запомнит навсегда. Актриса призналась, что чувствовала опустошение и отвращение, ведь кто-то просто взял и забрал все вещи, которые были дороги ее сердце и все, что она заработала непосильным трудом. "Истерика, слезы, полиция, многочисленные бумаги и пустота внутри", - написала девушка.

Звезда "Безумной свадьбы" признались, что воры забрали у нее украшения, духи, часы, технику, а также диски с личными данными. Актриса призвала поклонников очень серьезно отнестись к своей безопасности и установить на двери прочные замки и сигнализацию.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что известную украинскую ведущую пытались ограбить.

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