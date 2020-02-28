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Арнольд Шварценеггер начал ходить на работу с ослом

У Арнольда появился новый питомец

сегодня, 13:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Арнольд Шварценеггер начал ходить на работу с ослом

72-летний актер, звезда фильмов "Терминатор" и "Вспомнить все" Арнольд Шварценеггер показал поклонникам своего нового друга. На своей странице в социальной сети Instagram знаменитость выложил милое видео, где ведет на поводке маленького пушистого ослика. 

Оказывается, что широкоплечий американский бодибилдер очень любит животных и иногда приходит с ними на работу. У Арнольда есть пони по кличке "Виски", а теперь он представил поклонникам ослика, которого зовут "Лула". На видео видно, как актер ведет на поводке четвероного питомца к себе в офис, а за ними следует пони. Свое забавное видео Шварценеггер подписал коротко: "На этот раз привел еще и Лулу". Фанаты актера были в восторге, а на данный момент видео посмотрели уже больше 3 млн человек.

Дело в том, что в компании актера и политического деятеля Арнольда Шварценеггера есть dog-friendly-статус. Это значит, что работники могут приводить в офис своих домашних любимцев. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

This time I brought LuLu too.

Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что голливудская актриса Сальма Хайек завела себе необычного питомца и записала с ним забавное видео


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