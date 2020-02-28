Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.02.2020

BTC/USD

8660.47

ETH/USD

224.87

LTC/USD

59.72

НБУ 28.02.2020

USD/UAH

24.70

EUR/UAH

27.11

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Деми Роуз похвасталась фигурой в откровенном купальнике
НОВОСТИ Все новости

Деми Роуз похвасталась фигурой в откровенном купальнике

Деми любит делать акцент на своей внешности

сегодня, 18:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Деми Роуз похвасталась фигурой в откровенном купальнике

24-летняя британская звезда Деми Роуз очень любит быть в центре внимания и не упускает возможности продемонстрировать поклонникам свои пышные формы. На своем аккаунте в Instagram модель опубликовала несколько "жарких" кадров.

Деми Роуз показала фотографии с велосипедной прогулки, на которых позирует в одном крошечном купальнике. Знаменитость выбрала для выхода на пляж бикини розового цвета, которое едва прикрывало ее пышную грудь. Модель собрала волосы в высокий хвост и сделала легкие локоны, которые украсила розовой повязкой. На лице Роуз видно легкий повседневный макияж, а на руках – маникюр красного цвета.

picture

На одном из фото красотка позирует вместе с пушистым белым кроликом на груди. 

GMRKobs9wUNXMEiFXfKxqOCs9.png

Напомним, что недавно Деми Роуз покоряла улицы Лос-Анджелеса в откровенном наряде. Звезда выбрала для прогулки по городу черный бюстгальтер и полупрозрачные обтягивающие шорты до колен. А свой образ дополнила вечерним макияжем, клатчем на цепочке и короткой джинсовой кофточкой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 50-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в бикини.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...