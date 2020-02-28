Деми Роуз похвасталась фигурой в откровенном купальнике

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24-летняя британская звезда Деми Роуз очень любит быть в центре внимания и не упускает возможности продемонстрировать поклонникам свои пышные формы. На своем аккаунте в Instagram модель опубликовала несколько "жарких" кадров.
Деми Роуз показала фотографии с велосипедной прогулки, на которых позирует в одном крошечном купальнике. Знаменитость выбрала для выхода на пляж бикини розового цвета, которое едва прикрывало ее пышную грудь. Модель собрала волосы в высокий хвост и сделала легкие локоны, которые украсила розовой повязкой. На лице Роуз видно легкий повседневный макияж, а на руках – маникюр красного цвета.
На одном из фото красотка позирует вместе с пушистым белым кроликом на груди.
Напомним, что недавно Деми Роуз покоряла улицы Лос-Анджелеса в откровенном наряде. Звезда выбрала для прогулки по городу черный бюстгальтер и полупрозрачные обтягивающие шорты до колен. А свой образ дополнила вечерним макияжем, клатчем на цепочке и короткой джинсовой кофточкой.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 50-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в бикини.
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