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50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в купальнике

Лопес опубликовала в сети откровенное фото

сегодня, 17:30 106
Автор:

• Светлана Шкурупий

50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в купальнике

Голливудская звезда Дженнифер Лопес не перестает удивлять своим талантом и роскошной фигурой. Недавно актриса опубликовала на своем аккаунте в Instagram откровенный снимок, где она позирует в одном купальнике.

50-летняя Джей Ло продемонстрировала подтянутое тело в белоснежном бикини. Волосы звезда собрала в пучок, а на лице почти нет макияжа. Фотографию актриса подписала коротко и понятно: "Расслабленная и перезаряженная". Кстати, Лопес неоднократно подчеркивала, что тщательно следит за своей внешностью и ее тело - результат ежедневных физических тренировок.

К слову, за сутки пост актрисы собрал почти 8 млн лайков и множество восторженных комментариев. Звездные коллеги Джей Ло и поклонники засыпали ее приятными комплиментами.

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Напомним, недавно голливудская актриса Дженнифер Лопес решила запустить новый проект и анонсировала выпуск собственной линии обуви.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Дженнифер Лопес вместе с Шакирой "зажгли" на матче Super Bowl 2020, где исполнили свои популярные хиты.


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