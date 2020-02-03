Дженнифер Лопес и Шакира «зажгли» на Super Bowl 2020

В Майами, 2 февраля, состоялось громкое событие в американском футболе - матч Super Bowl 2020. Тысячи фанатов с удовольствием ожидали не только интересной и волнительной игры, но и яркого шоу мировых знаменитостей – Шакиры и Дженнифер Лопес.

Известно, что в перерыве Super Bowl публику развлекают популярные звезды, и на этот раз певицы полностью оправдали ожидания своих фанатов, потому что шоу получилось драйвовым, ярким и запоминающим. За 15-минутный концерт Шакира и Джей Ло успели исполнить свои популярные хиты, а также сменили по несколько нарядов.

Известно, что сначала Шакира выступила дуэтом с рэпером Bad Bunny, а Джениффер Лопес появилась на сцене со своей дочерью Эммой, что стало для фанатов настоящим сюрпризом. Но самым эффектным стал совместный номер Шакиры и Джей Ло, они покорили публику зажигательными танцами.

Поклонники продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видео с Super Bowl-2020, отмечая, что этот концерт был одним из самых лучших.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 2 февраля состоялась церемония BAFTA 2020, где знаменитости похвастались своими шикарными нарядами.

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