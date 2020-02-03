Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 03.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Дженнифер Лопес и Шакира «зажгли» на Super Bowl 2020
НОВОСТИ Все новости

Дженнифер Лопес и Шакира «зажгли» на Super Bowl 2020

Певицы «зажгли» публику своими хитами и откровенными нарядами

сегодня, 14:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Дженнифер Лопес и Шакира «зажгли» на Super Bowl 2020

В Майами, 2 февраля, состоялось громкое событие в американском футболе - матч Super Bowl 2020. Тысячи фанатов с удовольствием ожидали не только интересной и волнительной игры, но и яркого шоу мировых знаменитостей – Шакиры и Дженнифер Лопес.

Известно, что в перерыве Super Bowl публику развлекают популярные звезды, и на этот раз певицы полностью оправдали ожидания своих фанатов, потому что шоу получилось драйвовым, ярким и запоминающим. За 15-минутный концерт Шакира и Джей Ло успели исполнить свои популярные хиты, а также сменили по несколько нарядов.

Известно, что сначала Шакира выступила дуэтом с рэпером Bad Bunny, а Джениффер Лопес появилась на сцене со своей дочерью Эммой, что стало для фанатов настоящим сюрпризом. Но самым эффектным стал совместный номер Шакиры и Джей Ло, они покорили публику зажигательными танцами.

Поклонники продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видео с Super Bowl-2020, отмечая, что этот концерт был одним из самых лучших.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 2 февраля состоялась церемония BAFTA 2020, где знаменитости похвастались своими шикарными нарядами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...