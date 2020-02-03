Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 03.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес BAFTA 2020: самые красивые звездные наряды на красной дорожке
НОВОСТИ Все новости

BAFTA 2020: самые красивые звездные наряды на красной дорожке

Знаменитости покрасовались в своих шикарных нарядах

сегодня, 13:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

BAFTA 2020: самые красивые звездные наряды на красной дорожке

В воскресенье, 2 февраля, мировые звезды собрались на церемонию награждения премии BAFTA, которая подтвердила статус лучших кинокартин прошедшего года. Знаменитости покрасовались на красной дорожке в своих эффектных нарядах от лучших дизайнеров мира.

Зои Кравиц

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" выбрала для светского мероприятия золотистое платье YSL с россыпью пайеток. Лаконичный силуэт и сдержанный крой подчеркнули стройную фигуру звезды. Свой образ Зои дополнила красными серьгами, кольцами с красным камнем и маникюром такого же оттенка.