BAFTA 2020: самые красивые звездные наряды на красной дорожке

В воскресенье, 2 февраля, мировые звезды собрались на церемонию награждения премии BAFTA, которая подтвердила статус лучших кинокартин прошедшего года. Знаменитости покрасовались на красной дорожке в своих эффектных нарядах от лучших дизайнеров мира.

Зои Кравиц

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" выбрала для светского мероприятия золотистое платье YSL с россыпью пайеток. Лаконичный силуэт и сдержанный крой подчеркнули стройную фигуру звезды. Свой образ Зои дополнила красными серьгами, кольцами с красным камнем и маникюром такого же оттенка.