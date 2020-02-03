BAFTA 2020: самые красивые звездные наряды на красной дорожке

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В воскресенье, 2 февраля, мировые звезды собрались на церемонию награждения премии BAFTA, которая подтвердила статус лучших кинокартин прошедшего года. Знаменитости покрасовались на красной дорожке в своих эффектных нарядах от лучших дизайнеров мира.
Зои Кравиц
Звезда сериала "Большая маленькая ложь" выбрала для светского мероприятия золотистое платье YSL с россыпью пайеток. Лаконичный силуэт и сдержанный крой подчеркнули стройную фигуру звезды. Свой образ Зои дополнила красными серьгами, кольцами с красным камнем и маникюром такого же оттенка.