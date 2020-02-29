Звезда «Зачарованных» подтвердила роман с девушкой

Американская актриса Роуз Макгоуэн, получившая большую популярность благодаря роли Пейдж в молодежном телесериале "Зачарованные", призналась, что состоит в любовных отношениях с девушкой. Об этом сообщает издание Page Six.

Знаменитость не стала углубляться в подробности своей личной жизни, лишь отметила, что ее избранницу зовут Сиенна и они теперь живут вместе. Роуз рассказала, что эти отношения приносят ей комфорт и счастье. Но в отличии от своей девушки, звезда "Зачарованных" не идентифицирует себя как лесбиянку.

Роуз также рассказала о своих бывших отношениях с бигендерной моделью Рейн Дав. Актриса не стала раскрывать причину их разрыва, лишь отметила, что очень сложно строить отношения с человеком, которые считает себя одновременно и мужчиной, и женщиной.

Напомним, что Макгоуэн в 2013 году вышла замуж за художника Дейви Дитейла, но их брак продлился всего три года. А в марте 2019 года актриса призналась, что пережила аборт после того, как противозачаточные таблетки дали сбой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американского актера Николаса Кейджа подозревают в романе с молодой азиаткой.

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