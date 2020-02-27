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Ходят слухи: Николас Кейдж закрутил роман с молодой азиаткой

Четырежды разведенный Кейдж не теряет надежды

сегодня, 04:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ходят слухи: Николас Кейдж закрутил роман с молодой азиаткой

Американского актера, звезду фильмов "Сокровище нации" и "Знамение" Николаса Кейджа подозревают в романтических отношениях с намного младшей его девушкой. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

56-летний актер всячески старается наладить личную жизнь после неудачно сложившегося четвертого брака с 23-летней Эрикой Койке. В статусе мужа и жены они провели всего 4 дня, хотя в отношениях пара состояла один год. 

Теперь папарацци запечатлели голливудского актера с молодой азиаткой, которую актер держал за руку. Официально Кейдж ничего не подтверждает, поэтому пока о таинственной спутнице звезды ничего неизвестно. 

Их видели вместе в прошлую субботу, 22 февраля, на кладбище в Новом Орлеане. Там, по данным СМИ, актер приобрел гробницу еще в 2010 году. Что там делала пара вдвоем остается тайной.

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Напомним, что звезду фильма "Область тьмы" заподозрили в любовных отношениях с бывшей женой Тома Круза.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинский артист Андрей Данилко признался, что встречался с "мамой" Сердючки.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8042627/Nicolas-Cage-spotted-visiting-pyramid-shaped-tomb-mystery-woman.html
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