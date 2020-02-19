Брэдли Купера заподозрили в романе с экс-женой Тома Круза, - СМИ

Личная жизнь голливудского красавчика Брэдли Купера сейчас вызывает повышенный интерес, ведь недавно он расстался с моделью Ириной Шейк. Теперь актеру приписывают многочисленные романы. На этот раз, западные СМИ подозревают, что Купер встречается с Кэти Холмс. Об этом сообщает издание NW.

Известно, что звезда фильмов "Область тьмы" и "Мой парень - псих" Брэдли Купер не любит рассказывать о своей личной жизни, поэтому никак не реагирует на слухи о своих любовных романах. Но недавно в СМИ появилась информация о том, что актер тайно встречается с Кэти Холмс, с которой он познакомился во время шопинга в Нью-Йорке.

Инсайдер говорит, что Брэдли взял номер телефона актрисы и через несколько дней ей позвонил. На светских мероприятиях звезды ведут себя очень осторожно, потому что не хотят, чтобы о их романе узнали и в прессе поднялась шумиха.

Известно, что 41-летняя Кэти Холмс шесть лет была замужем за Томом Крузом и воспитывает от него дочь Сури.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Брэдли Купер и его экс-возлюбленная Ирина Шейк случайно встретились на вечеринке и сделали общее фото.

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