Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 19.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Брэдли Купера заподозрили в романе с экс-женой Тома Круза, - СМИ
НОВОСТИ Все новости

Брэдли Купера заподозрили в романе с экс-женой Тома Круза, - СМИ

На публике Кэти и Брэдли ведут себя очень осторожно

сегодня, 17:00 267
Автор:

• Светлана Шкурупий

Брэдли Купера заподозрили в романе с экс-женой Тома Круза, - СМИ

Личная жизнь голливудского красавчика Брэдли Купера сейчас вызывает повышенный интерес, ведь недавно он расстался с моделью Ириной Шейк. Теперь актеру приписывают многочисленные романы. На этот раз, западные СМИ подозревают, что Купер встречается с Кэти Холмс. Об этом сообщает издание NW.

Известно, что звезда фильмов "Область тьмы" и "Мой парень - псих" Брэдли Купер не любит рассказывать о своей личной жизни, поэтому никак не реагирует на слухи о своих любовных романах. Но недавно в СМИ появилась информация о том, что актер тайно встречается с Кэти Холмс, с которой он познакомился во время шопинга в Нью-Йорке. 

Инсайдер говорит, что Брэдли взял номер телефона актрисы и через несколько дней ей позвонил. На светских мероприятиях звезды ведут себя очень осторожно, потому что не хотят, чтобы о их романе узнали и в прессе поднялась шумиха.

Известно, что 41-летняя Кэти Холмс шесть лет была замужем за Томом Крузом и воспитывает от него дочь Сури.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Брэдли Купер и его экс-возлюбленная Ирина Шейк случайно встретились на вечеринке и сделали общее фото. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.magzter.com/article/Celebrity/NW-Magazine/Katie-Bradley-UNDERCOVER-LOVERS
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...