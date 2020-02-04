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Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые встретились после разрыва

Звезды случайно встретились на вечеринке

сегодня, 14:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые встретились после разрыва

Популярная модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер прожили вместе четыре года и считались одной из самых прочных пар Голливуда. Но даже после разрыва они смогли сохранить хорошее отношение друг к другу и не растерялись, когда встретились на светском мероприятии.

После церемонии BAFTA в Лондоне состоялась шумная вечеринка, организованная журналом Vogue, на которой собрались звезды мирового шоу-бизнеса. Особое внимание привлекла Ирина Шейк, которая выбрала для вечера откровенное боди-платье в сетку, усыпанное камнями. На вечеринке она встретила своего экс-возлюбленного Брэди Купера, с которым мило пообщалась и сделала совместное фото. Неизвестно, о чем именно говорили знаменитости, то точно видно, что они не враждуют.

Напомним, недавно Ирина Шейк дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей жизни после разрыва с актером. Модель призналась, что начала жизнь с нового этапа и благодарна экс-бойфренду за все, что они вместе пережили. К слову, пара воспитывает 2-летнюю дочь Лею. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актеру Брэдли Куперу приписывают роман с девушкой младше его на 14 лет. 


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