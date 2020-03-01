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Бритни Спирс снова позвали замуж

Американская певица получила предложение руки и сердца от фитнес-тренера на 10 лет младше себя

сегодня, 20:48
Автор:

• Екатерина Белоброва

Бритни Спирс снова позвали замуж

Популярная в 2000-х американская поп-певица Бритни Спирс стала невестой, получив предложение от своего преподавателя по фитнесу Сэма Асгари. Он на 10 лет младше 38-летней знаменитости, но разница в возрасте его совершенно не смущает.

Впрочем именно возрастное несоответствие стало причиной для критики среди родственников и друзей Спирс, сам Асгари в ответ на это убеждает всех, что в их паре царит полное взаимопонимание.

"Весь смысл серьезных отношений заключается в том, чтобы в конечном итоге взять на себя юридические обязательства друг перед другом", - убежден новый избранник. 

Сама невеста пока не дала четкого ответа, но не стала отрицать, что такое предложение видит для себя желанным.

Будучи в отношениях с Асгари, Спирс действительно перестала уходить в депрессии и вести себя вызывающе на публике. Журналисты, которые активно следят за жизнью поп-дивы, общение с молодым тренером явно пошло ей на пользу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что мать Бритни Спирс Линн могла быть причастна в совершении убийства. В 1975 году Линн Спирс не справилась с управлением автомобилем и насмерть сбила ребенка - двенадцатилетнего Энтони Уинтерса, который катался на велосипеде в городе Кентвуд, в штате Луизиана.


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Источник: http://newformat.info/culture-culture/britni-spirs-poluchila-predlozhenie-vyjti-zamuzh/
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