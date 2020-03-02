Мадонна расплакалась на концерте из-за сильной боли

61-летняя Мадонна продолжает гастролировать по миру в рамках своего тура "Madame X". Но проблемы со здоровьем серьезно мешают ее выступлениям, поэтому часть концертов артистке пришлось отменить. Недавно в Париже с Мадонной произошел неприятный случай, из-за чего она снова должна придерживаться постельного режима. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Во время своего танцевального шоу "королева поп-музыки" упала со стула и не смогла сдержать слез от боли, так как ранее получила травму колена, но концерт решила не отменять. Певице помогли подняться на ноги артисты ее балета, и поклонники видели, как Мадонне было трудно сдержать слезы.

Знаменитость отметила, что сильно ушибла копчик и теперь ей несколько дней нужно оставаться в постели, чтобы восстановить силы и с улыбкой на лице провести финальный концерт, запланированный на 8 марта.





Напомним, что "королева поп-музыки" отменила ряд концертов из-за "невыносимой боли".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Мадонна извинилась перед своими поклонниками в Лиссабоне за то, что отменила концерт за 45 минут до его начала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!