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Мадонна расплакалась на концерте из-за сильной боли

Певица давно жалуется на «невыносимую боль»

сегодня, 11:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Мадонна расплакалась на концерте из-за сильной боли

61-летняя Мадонна продолжает гастролировать по миру в рамках своего тура "Madame X". Но проблемы со здоровьем серьезно мешают ее выступлениям, поэтому часть концертов артистке пришлось отменить. Недавно в Париже с Мадонной произошел неприятный случай, из-за чего она снова должна придерживаться постельного режима. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Во время своего танцевального шоу "королева поп-музыки" упала со стула и не смогла сдержать слез от боли, так как ранее получила травму колена, но концерт решила не отменять. Певице помогли подняться на ноги артисты ее балета, и поклонники видели, как Мадонне было трудно сдержать слезы.

Знаменитость отметила, что сильно ушибла копчик и теперь ей несколько дней нужно оставаться в постели, чтобы восстановить силы и с улыбкой на лице провести финальный концерт, запланированный на 8 марта.

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Напомним, что "королева поп-музыки" отменила ряд концертов из-за "невыносимой боли".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Мадонна извинилась перед своими поклонниками в Лиссабоне за то, что отменила концерт за 45 минут до его начала.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8059087/Madonna-61-break-downs-tears-struggles-knee-injury-Paris-Madame-X-show.html
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