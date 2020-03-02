Голая грудь и кинжал: Белла Хадид удивила новым образом

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8816.79
ETH/USD
228.50
LTC/USD
60.64
USD/UAH
24.94
EUR/UAH
27.71
RUB/UAH
0.37
23-летняя
супермодель Белла Хадид продолжает покорять модные подиумы в одежде лучших
дизайнеров. На парижской неделе моды Белла стала звездой показа,
продемонстрировав полуголое платье от британского дизайнера Вивьен
Вествуд. Фотографии модели появились на страничке justjared в Instagram.
Известная
манекенщица покоряла подиум в прозрачном кружевном платье с объемными рукавами,
похожем на свадебное, которое оголяло ее грудь. На талии у знаменитости был
коричневый пояс, на котором виднелся кинжал. Белла была похожа на воительницу,
а ее образ дополняли массивные украшения, распущенные прямые волосы и туфли на каблуках, покрытие
стразами. Красивое платья подчеркивало стройную фигуру звезды, и глядя на
фотографии, можно смело заявить, что модель безупречно отыграла свой образ.
Хадид была моделью, закрывающей показ, поэтому дизайнер Вивьен Вествуд и ее супруг вышли к ней на подиум и вручили букет полевых цветов, а также сделали несколько снимков.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что модель Белла Хадид снялась топлес для модного журнала.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости