Голая грудь и кинжал: Белла Хадид удивила новым образом

23-летняя супермодель Белла Хадид продолжает покорять модные подиумы в одежде лучших дизайнеров. На парижской неделе моды Белла стала звездой показа, продемонстрировав полуголое платье от британского дизайнера Вивьен Вествуд. Фотографии модели появились на страничке justjared в Instagram.

Известная манекенщица покоряла подиум в прозрачном кружевном платье с объемными рукавами, похожем на свадебное, которое оголяло ее грудь. На талии у знаменитости был коричневый пояс, на котором виднелся кинжал. Белла была похожа на воительницу, а ее образ дополняли массивные украшения, распущенные прямые волосы и туфли на каблуках, покрытие стразами. Красивое платья подчеркивало стройную фигуру звезды, и глядя на фотографии, можно смело заявить, что модель безупречно отыграла свой образ. Ее суровый и проницательный взгляд передавал смелость, мужество и грацию.





Хадид была моделью, закрывающей показ, поэтому дизайнер Вивьен Вествуд и ее супруг вышли к ней на подиум и вручили букет полевых цветов, а также сделали несколько снимков.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Белла Хадид снялась топлес для модного журнала.



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