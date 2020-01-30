Модель Белла Хадид снялась топлес для модного журнала

Известная супермодель Белла Хадид продолжает покорять вершины модельного бизнеса и недавно снялась в пикантной фотосессии для журнала Love Magazine. Откровенными снимками звезда поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

23-летнюю модель называют самой красивой женщиной планеты и Белла всячески старается поддерживает свой статус, поэтому не стесняется показывать свою стройную и подтянутую фигуру. Для модного журнала девушка выбрала дерзкий образ: она предстала в розовых брюках со шнуровкой, демонстрирующих отсутствие нижнего белья. На обнаженной груди у нее черный боди-арт в форме полоски, а волосы собраны в пучок.

Для других фотографий модель выбрала провокационные позы, чем взбудоражила сеть, ведь ее пост набрал более 800 тысяч лайков.





Напомним, что супермодель Белла Хадид пожертвовала круглую сумму на высадку 600 деревьев по всему миру, чтобы компенсировать ущерб природе от перелетов на частном самолете.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на главной обложке греческого Vogue появится модель с болезнью витилиго.

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