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Модель Белла Хадид снялась топлес для модного журнала

Белла не стесняется показывать свою стройную фигуру

сегодня, 13:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Известная супермодель Белла Хадид продолжает покорять вершины модельного бизнеса и недавно снялась в пикантной фотосессии для журнала Love Magazine. Откровенными снимками звезда поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

23-летнюю модель называют самой красивой женщиной планеты и Белла всячески старается поддерживает свой статус, поэтому не стесняется показывать свою стройную и подтянутую фигуру.  Для модного журнала девушка выбрала дерзкий образ: она предстала в розовых брюках со шнуровкой, демонстрирующих отсутствие нижнего белья. На обнаженной груди у нее черный боди-арт в форме полоски, а волосы собраны в пучок.

Для других фотографий модель выбрала провокационные позы, чем взбудоражила сеть, ведь ее пост набрал более 800 тысяч лайков. 

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Напомним, что супермодель Белла Хадид пожертвовала круглую сумму на высадку 600 деревьев по всему миру, чтобы компенсировать ущерб природе от перелетов на частном самолете. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на главной обложке греческого Vogue появится модель с болезнью витилиго.


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