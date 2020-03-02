Модель Эшли Грэм сменила сыну подгузник прямо на полу супермаркета

32-летняя модель plus-size Эшли Грэм в январе 2020 года родила первенца и с тех пор активно делится с подписчиками "откровенным материнством". Недавно на аккаунте звезды в Instagram появилась фотография, где модель переодевает маленького ребенка прямо на полу одного из супермаркетов.

Знаменитость после родов решила показывать своим фанатам, каким на самом деле являются материнские будни, активно поддерживая женщин, которые не стесняются в общественных местах выполнять "естественные процессы", в частности кормить малыша грудью.

На кадре видно, как Эмили меняет подгузник месячному сыну на полу супермаркета, прикрыв лицо и интимное место сердечками. Модель объяснила, что не смогла найти уборную, где бы могла переодеть ребенка, поэтому пришлось действовать по ситуации. Она написала, что в сумке у нее был пеленальный коврик, поэтому она смогла быстро ликвидировать проблему в виде испорченного памперса.

Некоторые поклонники звезды разделяют ее взгляды и поддерживают такую "естественность", а другие возмущаются чрезмерной откровенностью модели и ее личной жизни.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Эшли Грэм рассказала, как рожала первенца дома в бассейне.

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