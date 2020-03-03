Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа

Популярная украинская артистка Настя Каменских - активный пользователь социальных сетей, она с радостью делится с подписчиками личными фотографиями, демонстрируя яркие и модные образы. Недавно певица стала активно записывать видео для своего Tik-Tok и показала поклонникам, как выглядит без макияжа.

Каменских не скрывает свою естественную красоту, поэтому показала, как выглядит ее лицо без грамма косметики. Певица сидит за столиком для мейкапа с очищенным лицом, подготавливая кожу к нанесению макияжа. На ней надет серый шелковый халат с черным кружевом, а волосы уложены назад и закреплены обручем.

Артистка поэтапно показывала, как наносит на свое лицо косметику: основу, тональный крем, румяны, тени для век, туш, помаду и прочее, поэтому для завершения образа потребовалось много времени.

Сложно не отметить скулы поп-звезды, которые стали ярче выделяться после того, как она скинула лишние килограммы. Они придают Каменских особого модельного выражения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем певица Настя Каменских радует своего мужа Потапа.

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