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Настя Каменских рассказала о семейной жизни с Потапом

Настя считает, что в семейной жизни очень важна поддержка

сегодня, 13:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Настя Каменских рассказала о семейной жизни с Потапом

Популярная певица Настя Каменских приоткрыла занавес личной жизни и рассказала о своей жизни с Потапом.

Артистка призналась, что они с Алексеем не чувствуют особой разницы в отношениях после свадьбы. Для них штамп в паспорте не играл особой важности, ведь они как любили, так и продолжают любить друг друга. А свадьба стала хорошим поводом собрать в одном месте близких людей и хороших друзей, с которыми им хотелось поделиться своей радостью.

Каменских рассказала, что несмотря на плотный график, они с мужем стараются проводить каждую свободную минуту вместе и радуют друг друга приятными сюрпризами. К примеру, Настя любит готовить, а своим фирменным блюдом считает итальянскую пасту, поэтому по возможности, радует любимого своими кулинарными шедеврами.

Украинская певица отметила, что для нее семья всегда на первом месте, поэтому она максимально старается уделять время близким. Настя считает, что у супругов могут быть разные увлечения и взгляды, но в семье очень важно чувствовать поддержку друг друга.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что Настя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности.


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Источник: https://karavan.ua/story/intervju/nastja-kamenskih-2020/
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