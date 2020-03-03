Модель Даутцен Крус поделилась секретами идеального тела

35-летняя успешная нидерландская модель Даутцен Крус не перестает удивлять своей стройной и подтянутой фигурой. Знаменитость поделилась секретами идеального тела и рассказала, как нужно следить за своей внешностью.

Звезда призналась, что утром предпочитает чашечку кофе с коричневым сахаром и овсяным молоком. А затем насыщает свой организм полезными витаминами: С, В12, D, кальцием и пробиотиками. Завтракать Даутцен привыкла одним смузи из листьев салата, зеленых фруктов, овощей и ягод, который улучшают обменные процессы. А за ланчем модель любит порадовать себя тостами из авокадо и ореховым маслом. Ужинает Крус различными "легкими" салатами с добавлением киноа или батата, а также помидоров, огурцов, лука, рукколы, бобовых и прочего. В рационе знаменитости часто бывает и паста с добавлением оливкового масла и чеснока.

Модель подчеркнула, что во время приема пищи убирает подальше все гаджеты, которые отвлекают от процесса и мешают еде правильно усваиваться.

Девушка придерживается вегетарианской диеты, поэтому основу ее рациона составляют растительные продукты. Именно поэтому она никогда не сталкивалась с проблемой переедания.

Помимо правильного питания, модель активно занимается спортом: бегом, зарядкой, пилатесом, йогой. Дайтцен очень любит проводить время на свежем воздухе, поэтому часто передвигается на велосипеде.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Эмили Ратаковски поделилась секретами стройной фигуры.

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