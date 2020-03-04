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Экс-участница «ВИА Гры» рассказала о пластических операциях

Певица призналась, делала ли когда-нибудь пластику

сегодня, 13:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Экс-участница «ВИА Гры» рассказала о пластических операциях

37-летняя популярная украинская артистка, экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская откровенно призналась, прибегала ли когда-нибудь к услугам пластических хирургов. Об этом звезда рассказала в программе "Слава +" на YouTube.

Многие поклонники подозревают певицу в пластике, ведь Надежда всегда выглядит роскошно, несмотря на то, что родила троих детей. Но артистка уверяет, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга, и в целом негативно относится к подобным процедурам.

Экс-участница "ВИА Гры" призналась, что иногда трудно переубедить людей в том, что ее тело и внешность - результат усиленной работы над собой, а не операций и уколов красоты. Надя рассказала, что начала развиваться рано, о чем свидетельствуют ее фотографии из юности, которые можно посмотреть в интернете.

Украинская певица считает, что многие девушки в погоне за идеальной красотой теряют свою индивидуальность и становятся похожими друг на друга. Надежда считает, что идеальная внешность не помогает стать счастливой, это возможно благодаря взаимной любви и богатому внутреннему миру. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что певица Алина Гросу откровенно рассказала о пластических операциях.


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