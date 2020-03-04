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Дженнифер Лопес призналась, почему не спешит замуж

Лопес обручилась в марте прошлого года

сегодня, 16:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Дженнифер Лопес призналась, почему не спешит замуж

Свадьбу американской звезды Дженнифер Лопес и ее возлюбленного Алекса Родригеса с нетерпением ожидают, как поклонники, так и пресса. Но недавно актриса призналась, что не спешит в четвертый раз идти под венец. Об этом сообщает издание New York Daily News.

Звезда фильма "Мошенницы" рассказала, что у нее за плечами три неудачных брака и несмотря на то, что ее отношения с Родригесом отличаются от всех, которые были, она не хочет спешить. После того, как Дженнифер получила от возлюбленного помолвочное кольцо, она не хотела поддаваться мыслям о скорой женитьбе, как делала это раньше.

"Если мы собираемся остаться вместе на всю жизнь, зачем нам торопиться с женитьбой?", - так певица сказала своему избраннику, который полностью разделяет ее взгляды на будущее.

Лопес подчеркнула, что хочет создать с Родригесом настоящую и полноценную семью, которой у нее никогда не было. Актриса призналась, что ее возлюбленный очень поддерживает ее и не мешает развиваться, и каждый раз держит свое слово.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса состоится этим летом, а на торжество молодожены планируют потратить около 3 млн долларов. В сети ее нарекают "свадьбой года".


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Источник: https://www.nydailynews.com/snyde/ny-alex-rodriguez-jennifer-lopez-no-rush-married-20200301-tdfg6jzyrnh75pr632rzk4cilq-story.html
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