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Семейство Бекхэмов устроит вечеринку за 100 тысяч фунтов

Бекхэмы воспитывают четверых детей

сегодня, 16:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Семейство Бекхэмов устроит вечеринку за 100 тысяч фунтов

Бывший профессиональный футболист Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория планируют на выходных устроить шумную вечеринку, на которою пригласили много мировых знаменитостей. Об этом сообщает издание Popcornnews.

Семейство Бекхэмов хочет отпраздновать день рождение своего старшего сына Бруклина, которому сегодня, 4 марта, исполняется 21 год. Мероприятие будет проходить в поместье знаменитостей и на нем будут присутствовать известные гости, среди которых модель Кара Делевинь, кинорежиссер Гай Ричи со своей супругой,певец Элтон Джон и другие. На празднование дня рождения сына звездное семейство потратит 100 тыся фунтов стерлингов (более 3 млн гривен).

Известно, что 21-летний сын Бекхэмов работает фотографом, а недавно попробовал свои силы в качестве клипмейкера и режиссера, о его работе написало множество известных изданий.

На вечеринке также будет присутствовать возлюбленная парня Никола Пельтц, которую Бруклин называет "любовью всей жизни". Пара не стесняется демонстрировать свои чувства на камеру и делится общими снимками в социальной сети.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Виктория Бекхэм украсила обложку нового выпуска Vogue.


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Источник: https://www.popcornnews.ru/news/devid-i-viktoriya-bekhem-potratyat-100-tysyach-funtov-na-vecherinku-dlya-bruklina
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