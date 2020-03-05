Энрике Иглесиас рассказал, как справляется с тремя детьми

В феврале 2020 года популярный певец Энрике Иглесиас подтвердил слухи о том, что стал отцом в третий раз. Звездная пара долгое время скрывала беременность от общественности, чтобы избежать лишнего шума. А недавно артист откровенно рассказал, каково воспитывать троих маленьких детей.

Иглесиас не скрывает радости от того, что стал многодетным отцом. Он с удовольствием делится с подписчиками фотографиями и забавными видео со своими наследниками. В конце января у них с Анной Курниковой появилась на свет еще одна девочка и теперь звездный отец всячески помогает любимой ухаживать за малышкой.

Так, певец рассказал, что с легкостью умеет менять подгузники и кормит младшенькую. И несмотря на то, что он мало спит, такой опыт для него бесценный и он бы его ни на что не променял. Также Энрике признался, что не отказывается от помощи, потому что однажды заснул во время кормления дочки и понял, что это небезопасно.

Артист отметил, что очень любит своих детей и не будет влиять на их выбор профессии в будущем, но постарается привить им любовь к спорту, в частности теннису.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певец Энрике Иглесиас показал фотографию своей новорожденной дочери.

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