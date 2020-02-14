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Энрике Иглесиас показал своего новорожденного ребенка

Теперь у Иглесиаса трое чудесных детей

сегодня, 12:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Энрике Иглесиас показал своего новорожденного ребенка

Популярный певец Энрике Иглесиас и его возлюбленная Анна Курникова наконец-то официально подтвердили, что снова стали родителями. Звездная пара поделилась радостной новостью со своими подписчиками и опубликовала фотографию новорожденного малыша.

Известно, что спортсменка Анна Курникова родила третьего ребенка 30 января. Малыш появился на свет путем кесарево сечения, судя по снимкам, Энрике Иглесиас присутствовал на родах. В его социальной сети появилось фото, где он держит ребенка на руках, сразу после его появления на свет. Судя по розовому бантику, в семье теннисистки и певца родилась девочка, но пока ее имя держится в секрете. Фотографию артист подписал "Мое солнышко".

К слову, меньше чем за сутки, фото из роддома набрало около 2 млн лайков, а поклонники оставили большое количество теплых слов и пожеланий звездной семье.

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Напомним, что слухи о интересном положении Курниковой появились в прессе в конце января, а позже испанское издание опубликовало фотографии Анны, где видно, что она находится на последних месяцах беременности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что старший брат Энрике Иглесиаса проболтался о том, что певец стал отцом в третий раз.


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