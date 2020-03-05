Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.03.2020

BTC/USD

9096.50

ETH/USD

232.49

LTC/USD

62.56

НБУ 05.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Брэд Питт повлиял на важное решение Дженнифер Энистон, – СМИ
НОВОСТИ Все новости

Брэд Питт повлиял на важное решение Дженнифер Энистон, – СМИ

Питт и Энистон потихоньку налаживают контакт

сегодня, 15:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Брэд Питт повлиял на важное решение Дженнифер Энистон, – СМИ

Звезда ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон и ее бывший супруг Брэд Питт возобновили общение после болезненного развода и это вызвало большой ажиотаж в прессе. Миллионы поклонников надеются, что звезды снова сойдутся, но эти слухи актеры не подтверждают. Недавно стало известно, что Питт подтолкнул Энистон сняться в продолжении культовых "Друзей". Об этом сообщает издание Mirror.

В прошлом месяце стало известно, что актеры из сериала "Друзья" снова соберутся вместе для съемок нового часового спецвыпуска. Долгое время продолжение любимого сериала было под вопросом, потому что актеры и студия не могли найти согласия во многих деталях. Но теперь поклонники ликуют, ведь компромисс был достигнут и продолжению "Друзей" быть. 

Инсайдер сообщает, что Энистон сомневалась на счет участия в съемках, но принять это важное решение ей помог бывший муж. Именно Питт сказал, что поклонники высоко оценят спецвыпуск "Друзей" и что ситком до сих пор интересен мировой публике.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что помирить Энистон и Питта помогла подруга актрисы и ее коллега по сериалу "Друзья" Кортни Кокс. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/brad-pitt-made-friends-reunion-21621415
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...