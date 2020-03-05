Брэд Питт повлиял на важное решение Дженнифер Энистон, – СМИ

Звезда ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон и ее бывший супруг Брэд Питт возобновили общение после болезненного развода и это вызвало большой ажиотаж в прессе. Миллионы поклонников надеются, что звезды снова сойдутся, но эти слухи актеры не подтверждают. Недавно стало известно, что Питт подтолкнул Энистон сняться в продолжении культовых "Друзей". Об этом сообщает издание Mirror.

В прошлом месяце стало известно, что актеры из сериала "Друзья" снова соберутся вместе для съемок нового часового спецвыпуска. Долгое время продолжение любимого сериала было под вопросом, потому что актеры и студия не могли найти согласия во многих деталях. Но теперь поклонники ликуют, ведь компромисс был достигнут и продолжению "Друзей" быть.

Инсайдер сообщает, что Энистон сомневалась на счет участия в съемках, но принять это важное решение ей помог бывший муж. Именно Питт сказал, что поклонники высоко оценят спецвыпуск "Друзей" и что ситком до сих пор интересен мировой публике.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что помирить Энистон и Питта помогла подруга актрисы и ее коллега по сериалу "Друзья" Кортни Кокс.

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