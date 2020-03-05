Украинская ведущая поделилась методами, как побороть стресс

40-летняя украинская ведущая и актриса Маша Ефросинина рассказала подписчикам в Instagram несколько секретов, которые помогают отвлечься от повседневной суеты, стрессов и плохих новостей.

Знаменитость призналась, что сохранять спокойствие и внутреннюю гармонию ей помогают прогулки на свежем воздухе. Поэтому они с мужем каждый вечер гуляют по несколько километров. Это не только полезно для здоровья, но и для живого общения, без мобильного телефона.

Ефросинина призналась, что старается не читать плохих новостей, особенно на фоне паники вокруг коронавируса, поэтому "замутировала" новостные телеграмм-каналы. Также телеведущая полностью исключила алкоголь, потому что он нагоняет депрессию и вредит организму.

Звезда украинского шоу-бизнеса рассказала, что у них в семье действует правило, которое запрещает смотреть кинофильмы об убийствах и прочем. Расслабиться и отвлечься помогают хорошие комедии или мультфильмы.

Также ведущая отметила, что нужно следить за своим здоровьем - это лучшая страховка от всех болезней, поэтому нужно систематически заниматься спортом. Побороть стресс и отдохнуть поможет также хороший сон, поэтому Ефросинина ложится спать не позже 11 вечера, отказываясь от просмотров сериалов на ночь.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Маша Ефросинина переживала из-за здоровья дочери.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!