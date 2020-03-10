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Дженнифер Лопес дала жениху поносить свое платье

Лопес и ее бойфренд поучаствовали в интернет-челлендже

сегодня, 15:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Дженнифер Лопес дала жениху поносить свое платье

50-летняя красотка Дженнифер Лопес и ее будущий супруг Алекс Родригес еще раз доказали, что обладают хорошим чувством юмора и не боятся показаться смешными. Звездная пара приняла участие в популярном челлендже, где поменялась местами друг с другом.

Актриса опубликовала в TikTok видео, на котором танцует перед зеркалом в облегающем платье белого цвета с открытой спиной, а ее бойфренд стоит в черном костюме, белой рубашке и очках с невозмутимым выражением лица и снимает танец звезды на телефон. А через секунду знаменитости меняются местами и нарядами. Родриген в белом платье своей невесты пытается повторить движения Лопес, а она снимает все это на мобильный телефон.

В сети активно обсуждают такую выходку знаменитой пары. Всего за сутки это видео посмотрели более одного миллиона человек. Другие пользователи TikTok подхватывают эстафету и активно снимают подобные видеоролики.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда фильма "Мошенницы" Дженнифер Лопес рассказала, почему не спешит под венец с Алексом Родригесом.


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