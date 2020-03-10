Кира Найтли ищет двойников для откровенных сцен

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Популярная актриса, звезда фильмов "Анна Каренина" и "Пираты Карибского моря" Кира Найтли приняла решение не сниматься обнаженной в кинолентах. В связи с этим звезда ищет двойников, которые будут вместо нее участвовать в сексуальных сценах.
Знаменитость внесла в свой контракт правки, которые указывают, какие части тела актриса готова демонстрировать в фильме, а какие нет. Кира объяснила, что сексуальные эпизоды в современных фильмах стали более открытыми и пошлыми, чем были раньше, поэтому ей нужна помощь "двойников".
Известно, что Найтли уже искала самостоятельно себе дублера в военную драму "Последствия" (2019 года), когда была откровенная сцена с одним из главных героев. Актриса призналась, что выбор двойника был увлекательным процессом и от нее требовалось только оценить сходство и выбрать подходящую кандидатуру.
Напомним,
что в августе 2019 году знаменитость родила вторую дочь, которую назвала Делайла.
В связи с этим она решила пересмотреть свои взгляды не только на жизнь, но и на
работу.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса Кира Найтли страдала от повышенного внимания со стороны прессы и даже пережила нервный срыв, а позже и вовсе хотела отказаться от съемок в фильмах.
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