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«Я буду одинокой вечно»: Селена Гомес рассказала о личной жизни

Гомес призналась, свободно ли ее сердце

сегодня, 15:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

«Я буду одинокой вечно»: Селена Гомес рассказала о личной жизни

Популярная певица Селена Гомес, которая активно сейчас занимается своей карьерой, приоткрыла занавес личной жизни и призналась, есть ли у нее отношения. Об этом сообщает издание People.

Личная жизнь американской звезды всегда вызывала повышенный интерес, особенно после расставания с артистом Джастином Бибером. Селена призналась, что в этих отношениях чувствовала себя неуверенно и назвала их "токсичными". Сейчас же певица вернулась на сцену после длительного перерыва и проблем со здоровьем, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Селена рассказала, что сейчас ее сердце свободно и открыто к новым отношениям, но иногда ей кажется, что она так и не сможет найти свою вторую половинку. "Бывают дни, когда я просыпаюсь и думаю: "Я буду одинокой вечно". Но через 15 минут я говорю себе: "Я знаю, что в этом мире для каждого кто-то есть".

Артистка призналась, что много работает над собой, чтобы стать лучше, уверенней и не бояться отстаивать свою позицию. Она считает, что в отношениях очень важно уважать друг друга.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Селена Гомес снялась в горячей фотосессии для модного журнала.


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Источник: https://people.com/music/selena-gomez-sometimes-feels-alone-forever/
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