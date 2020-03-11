«Я буду одинокой вечно»: Селена Гомес рассказала о личной жизни

Популярная певица Селена Гомес, которая активно сейчас занимается своей карьерой, приоткрыла занавес личной жизни и призналась, есть ли у нее отношения. Об этом сообщает издание People.

Личная жизнь американской звезды всегда вызывала повышенный интерес, особенно после расставания с артистом Джастином Бибером. Селена призналась, что в этих отношениях чувствовала себя неуверенно и назвала их "токсичными". Сейчас же певица вернулась на сцену после длительного перерыва и проблем со здоровьем, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Селена рассказала, что сейчас ее сердце свободно и открыто к новым отношениям, но иногда ей кажется, что она так и не сможет найти свою вторую половинку. "Бывают дни, когда я просыпаюсь и думаю: "Я буду одинокой вечно". Но через 15 минут я говорю себе: "Я знаю, что в этом мире для каждого кто-то есть".

Артистка призналась, что много работает над собой, чтобы стать лучше, уверенней и не бояться отстаивать свою позицию. Она считает, что в отношениях очень важно уважать друг друга.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Селена Гомес снялась в горячей фотосессии для модного журнала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!