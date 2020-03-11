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Виктория Бекхэм назвала свои секреты красоты и здоровья

У Виктории есть несколько секретов красоты

сегодня, 16:05
Автор:

• Светлана Шкурупий

Виктория Бекхэм назвала свои секреты красоты и здоровья

45-летняя певица, многодетная мама и модный дизайнер Виктория Бекхэм вдохновляет своим примером многих женщин. Знаменитость всегда выглядит роскошно, потому что придерживается определенного свода законов здоровой жизни. Виктория с радостью делится с поклонниками своими секретами и призывает любить себя. 

Полезные жиры каждый день

Знаменитость призналась, что ежедневно употребляет полезные жиры, которые содержатся в авокадо, орехах, семечках и лососе. Рацион, насыщенный продуктами с Омега-3 жирными кислотами, может уменьшить риск сердечных заболевания, развития слабоумия, появления признаков депрессии и артрита. 

Не забывайте об уходе за кожей

Виктория выглядит как минимум на десять лет моложе, чем указывают данные в ее паспорте. Звезда тщательно ухаживает за собой, не забывает о солнцезащитном креме, когда на выходит на улицу, пьет много воды, а также очищает и увлажняет кожу, чтобы она оставалась здоровой и гладкой.

Любите себя

За спиной Бекхэм серьезный тыл — заботливый муж и четыре ребенка, которые готовы протянуть ей руку помощи или подставить плечо в тяжелые времена, но дизайнер советует в первую очередь полагаться на свои силы и ни в коем случае не наказывать себя за неудачи. "Вы должны сами вселять в себя силы идти дальше, а не ждать слов поддержки от окружающих. Очень приятно услышать комплимент от мужа, детей или другой женщины, но вы также должны приложить руку к своему хорошему настроению", — советует Виктория.

Утренние тренировки

Дизайнер относится к числу успешных людей, которые всегда найдут время для утренней тренировки. "Обычно, я встаю в шесть часов утра, делаю упражнения, бужу детей, собираю их, готовлю завтрак для семьи и вновь выполняю упражнения перед тем, как отправиться в офис, — заявляет Бекхэм. — Благодаря физической активности я даю своему телу достаточное количество "топлива" на весь день". 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Виктория Бекхэм раскрыла секрет своего 20-летнего брака с Дэвидом.


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Источник: https://marieclaire.ua/beauty/chetyre-pravila-zdorovoj-zhizni-viktorii-bekhem/
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