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Актер Идрис Эльба заболел коронавирусом Covid-19

Еще один известный человек заразился новым коронавирусом — это актер Идрис Эльба

16 марта 2020, 23:35
Автор:

• Антон Варанов

Актер Идрис Эльба заболел коронавирусом Covid-19

Британский актер Идрис Эльба сообщил в понедельник, 16 марта, что получил положительный результат теста на коронавирус Covid-19. Таким образом, он присоединился к другим инфицированным знаменитостям: Тому Хэнксу и его жене Рите Уилсон, а также Ольге Куриленко. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Идрис Эльба рассказывал в Твиттере, что, несмотря на отсутствие симптомов заболевания, он отправился на самоизоляцию. Однако сегодня он рассказал о положительном результате теста на коронавирус. Актер добавил, что никаких симптомов у него все еще нет, а также призвал всех людей оставаться прагматичными и находиться в самоизоляции.

47-летний актер призвал всех не паниковать. Он до сих пор не знает, от кого конкретно заразился новым вирусом. Актер Идрис Эльба знаменит своими ролями в сериале "Лютер", а также фильмах "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Между нами горы", "Тор", "Тор: Рагнарек" и других.

Новости о заболевании Идриса Эльбы, Тома Хэнкса и Риты Уилсон, а также Ольги Куриленко появляются одновременно с объявлениями киностудий о закрытии производств. Warner Bros. сообщила о прекращении съемок фильмов "Матрица" и третьей части "Фантастических тварей и где они обитают". До этого производство большинства фильмов и сериалов остановили Universal Pictures, Netflix и Disney.

 Как сообщал портал "Комментарии", женщина с подозрением на коронавирус умерла в Черновцах.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-idris-elba/idris-elba-tests-positive-for-coronavirus-filming-halted-for-matrix-4-idUSKBN2133BH
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