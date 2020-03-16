Актер Идрис Эльба заболел коронавирусом Covid-19

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Британский актер Идрис
Эльба сообщил в понедельник, 16 марта, что получил положительный результат
теста на коронавирус Covid-19. Таким
образом, он присоединился к другим инфицированным знаменитостям: Тому Хэнксу и
его жене Рите Уилсон, а также Ольге Куриленко. Об этом сообщает Reuters.
Ранее Идрис Эльба
рассказывал в Твиттере, что, несмотря на отсутствие симптомов заболевания, он отправился
на самоизоляцию. Однако сегодня он рассказал о положительном результате теста
на коронавирус. Актер добавил, что никаких симптомов у него все еще нет, а
также призвал всех людей оставаться прагматичными и находиться в самоизоляции.
47-летний актер призвал
всех не паниковать. Он до сих пор не знает, от кого конкретно заразился новым
вирусом. Актер Идрис Эльба знаменит своими ролями в сериале "Лютер", а также
фильмах "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Между нами горы", "Тор", "Тор: Рагнарек" и
других.
Новости о заболевании
Идриса Эльбы, Тома Хэнкса и Риты Уилсон, а также Ольги Куриленко появляются
одновременно с объявлениями киностудий о закрытии производств. Warner Bros. сообщила о прекращении съемок фильмов "Матрица" и
третьей части "Фантастических тварей и где они обитают". До этого производство
большинства фильмов и сериалов остановили Universal Pictures, Netflix
и Disney.
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