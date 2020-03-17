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Украинская певица MamaRika тайно вышла замуж

MamaRika и ее возлюбленный вместе уже 5 лет

сегодня, 13:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Украинская певица MamaRika тайно вышла замуж

Популярная украинская артистка MamaRika тайно вышла замуж за телеведущего Сергея Середу, с которым обручилась еще два года назад. Об этом знаменитость сообщила на своей страничке в Instagram.

Певица и ее возлюбленный поженились тайно на острове в Таиланде. Они хотели в этот важный день принадлежать только друг другу, поэтому убежали подальше от всех. Церемония бракосочетания проходила на берегу Сиамского залива, и на ней присутствовал только фотограф, который сумел с помощью снимков передать всю чувственность, теплоту и романтичность важных для влюбленных моментов.

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Под венец MamaRika пошла в полупрозрачном кружевном платье от испанского бренда Tina Valerdi, которое идеально подчеркивало ее фигуру. А жених был одет в льняной костюм бежевого цвета в белую полоску, который состоял из брюк и жилетки.

Певица призналась, что очень счастлива, ведь их церемония прошла очень романтично и интимно. Она отметила, что теперь их отношения с возлюбленным стали более крепкими и возвышенными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса Хилари Дафф во второй раз вышла замуж.


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Источник: https://tsn.ua/glamur/spivachka-mamarika-viyshla-zamizh-u-tayilandi-za-vidomogo-veduchogo-1509246.html?g=article&m=401762133
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