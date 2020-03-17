Украинская певица MamaRika тайно вышла замуж

Популярная украинская артистка MamaRika тайно вышла замуж за телеведущего Сергея Середу, с которым обручилась еще два года назад. Об этом знаменитость сообщила на своей страничке в Instagram.

Певица и ее возлюбленный поженились тайно на острове в Таиланде. Они хотели в этот важный день принадлежать только друг другу, поэтому убежали подальше от всех. Церемония бракосочетания проходила на берегу Сиамского залива, и на ней присутствовал только фотограф, который сумел с помощью снимков передать всю чувственность, теплоту и романтичность важных для влюбленных моментов.





Под венец MamaRika пошла в полупрозрачном кружевном платье от испанского бренда Tina Valerdi, которое идеально подчеркивало ее фигуру. А жених был одет в льняной костюм бежевого цвета в белую полоску, который состоял из брюк и жилетки.

Певица призналась, что очень счастлива, ведь их церемония прошла очень романтично и интимно. Она отметила, что теперь их отношения с возлюбленным стали более крепкими и возвышенными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса Хилари Дафф во второй раз вышла замуж.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!