Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.03.2020

BTC/USD

5201.23

ETH/USD

114.37

LTC/USD

33.93

НБУ 17.03.2020

USD/UAH

29.20

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Певица Селена Гомес рассказала о своих бьюти-секретах
НОВОСТИ Все новости

Певица Селена Гомес рассказала о своих бьюти-секретах

Певица старается всегда выглядеть ухоженной и красивой

сегодня, 16:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Певица Селена Гомес рассказала о своих бьюти-секретах

После двухлетнего перерыва американская звезда Селена Гомес активно занялась собой и своей музыкальной карьерой. Певица призналась, что не является жертвой бьюти-индустрии, а поддерживать свое тело в форме ей помогают простые советы по уходу.

Здоровье — залог красоты

Знаменитость старается ложится спать не позже 10 вечера, а перед сном умывается и наносит на кожу лица увлажняющий крем. Селена старается не пропускать такие бьюти-ритуалы, ведь благодаря им ее кожа всегда выглядит подтянутой и ухоженной. 

Уход за волосами

Оказывается, что Селена моет волосы редко - один раз в 4 дня. А в промежутках использует сухой шампунь, который освежает локоны и придает им небольшой объем. Также певица старается не использовать фен, потому что он повреждает структуру волос.

Регулярные тренировки

Два года назад Селена пережила тяжелую болезнь, которая отразилась на ее эмоциональном состоянии, поэтому она не сильно переживала за свои параметры. Сейчас артистка регулярно занимается спортом, в частности пробежками, отжиманиями и пилатесом.

Минимализм в макияже

В повседневной жизни Селена предпочитает минимализм в макияже, чтобы он был максимально естественным. Исключением являются красные дорожки, светские мероприятия и съемки в клипах. Основной акцент знаменитость делает либо на губы, либо на глаза, 

Стресс — враг красоты

Звезде пришлось пережить не мало стрессовых ситуациях, включая сложную операцию и тяжелый разрыв с бойфрендом. После 2-х летней паузы она поняла, что нужно с позитивом смотреть на жизнь, учиться на своих ошибках, быть улыбчивой и заниматься любимым делом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Виктория Бекхэм назвала свои секреты красоты и здоровья


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://marieclaire.ua/beauty/5-byuti-sovetov-seleny-gomes/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...