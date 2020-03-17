Певица Селена Гомес рассказала о своих бьюти-секретах

После двухлетнего перерыва американская звезда Селена Гомес активно занялась собой и своей музыкальной карьерой. Певица призналась, что не является жертвой бьюти-индустрии, а поддерживать свое тело в форме ей помогают простые советы по уходу.

Здоровье — залог красоты

Знаменитость старается ложится спать не позже 10 вечера, а перед сном умывается и наносит на кожу лица увлажняющий крем. Селена старается не пропускать такие бьюти-ритуалы, ведь благодаря им ее кожа всегда выглядит подтянутой и ухоженной.

Уход за волосами

Оказывается, что Селена моет волосы редко - один раз в 4 дня. А в промежутках использует сухой шампунь, который освежает локоны и придает им небольшой объем. Также певица старается не использовать фен, потому что он повреждает структуру волос.

Регулярные тренировки

Два года назад Селена пережила тяжелую болезнь, которая отразилась на ее эмоциональном состоянии, поэтому она не сильно переживала за свои параметры. Сейчас артистка регулярно занимается спортом, в частности пробежками, отжиманиями и пилатесом.

Минимализм в макияже

В повседневной жизни Селена предпочитает минимализм в макияже, чтобы он был максимально естественным. Исключением являются красные дорожки, светские мероприятия и съемки в клипах. Основной акцент знаменитость делает либо на губы, либо на глаза,

Стресс — враг красоты

Звезде пришлось пережить не мало стрессовых ситуациях, включая сложную операцию и тяжелый разрыв с бойфрендом. После 2-х летней паузы она поняла, что нужно с позитивом смотреть на жизнь, учиться на своих ошибках, быть улыбчивой и заниматься любимым делом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Виктория Бекхэм назвала свои секреты красоты и здоровья

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