Эдуард Лимонов сегодня скончался в Москве

Сегодня в одной из московских клиник завершилась карьера и жизнь одного из самых ярких представителей современного российского бомонда Эдуарда Лимонова. Об этом сообщает издание "РИА-Новости".

Известно, что два дня назад, 15 марта, писателя экстренно госпитализировали прямо из его квартиры в центре Москвы.

У Лимонова началось кровотечение — он уже долго боролся с онкологией. Врачи двое суток пытались нормализовать состояние, сегодня назначили 2 операции. Одна из них дала осложнение на горло. Его организм не перенес нагрузки и врачи констатировали смерть писателя.

Главным романом, который принес Эдуарду Лимонову широкую известность, стал местами автобиографичный роман "Это я - Эдичка". Описание довольно откровенных сексуальных сцен гомосексуального характера публика восприняла как компромат на писателя, хотя сам автор неоднократно отрицал, что героем романа является он сам.

Важно отметить, что Эдуард Лимонов возглавлял одно из оппозиционных движений в России, противопоставляя себя политической партии Владимира Путина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на прошлой неделе в Париже скончался знаменитый актер культовых картин Макс фон Сюдов.

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