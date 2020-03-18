Меган Маркл передумала быть актрисой

Супруга принца Гарри Меган Маркл официально заявила о своем намерении больше не возвращаться в кинематограф в качестве киногероинь. Об этом передает издание The New York Post, ссылаясь на инсайдерские данные.

"Меган больше не собирается сниматься, она не хочет становиться героиней каких-либо "мыльных опер" или лент, снятых по мотивам комиксов", - отмечает американский таблоид.

Известно, что она планирует развиваться в продюсерском ремесле в то время как проживает с супругом в Канаде. По мнению источника The New York Post, такая работа позволит ей больше времени проводить с семьей, а публичная жизнь в центре общественного внимания Меган отнюдь не прельщает.

"Для Меган это "конец фильма", но не конец творчества", - заключили в издании.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Меган Маркл заявила о своем желании возобновить карьеру актрисы, чем она и занималась до своего замужества с принцем Гарри. Она уже занималась собеседованием с агентами, которые могли бы заняться ее продвижением в Голливуде.









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