Меган Маркл передумала быть актрисой

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Супруга принца Гарри Меган Маркл официально заявила о своем намерении больше не возвращаться в кинематограф в качестве киногероинь. Об этом передает издание The New York Post, ссылаясь на инсайдерские данные.
"Меган больше не собирается сниматься, она не хочет становиться героиней каких-либо "мыльных опер" или лент, снятых по мотивам комиксов", - отмечает американский таблоид.
Известно, что она планирует развиваться в продюсерском ремесле в то время как проживает с супругом в Канаде. По мнению источника The New York Post, такая работа позволит ей больше времени проводить с семьей, а публичная жизнь в центре общественного внимания Меган отнюдь не прельщает.
"Для Меган это "конец фильма", но не конец творчества", - заключили в издании.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Меган Маркл заявила о своем желании возобновить карьеру актрисы, чем она и занималась до своего замужества с принцем Гарри. Она уже занималась собеседованием с агентами, которые могли бы заняться ее продвижением в Голливуде.
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