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Меган Маркл мечтает снова сниматься в кино

Для этого бывшая герцогиня активно подыскивает профессионального агента для организации съемок в Голливуде

сегодня, 21:44
Автор:

• Екатерина Белоброва

Меган Маркл мечтает снова сниматься в кино

Экс-герцогиня Сассекская после дерзновенного ухода из Букингемского дворца и отказа от монарших титулов мечтает вновь возобновить карьеру актрисы, которой была до замужества за принцем Гарри, снимаясь в американских сериалах. Об этом передает "24 канал", ссылаясь на западную прессу и близкое окружение Маркл.

Как сообщает издание, для этого она уже подыскивает профессионального агента, который сможет организовать ей работу в Голливуде. При этом Меган Маркл не намерена жить в США.

"Меган активно ищет себе представителя. Это может быть менеджер или агент - сейчас она обращается к разным людям с целью найти кого-то, кто будет представлять ее в будущих проектах", - указано в источнике. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Канады, куда переехали принц Гарри и Меган Маркл после официального отказа от королевского статуса, выступили против обеспечения охраны известной пары за счет налогоплательщиков.

Согласно документу, охрана для Меган, которая состоит из шести спецагентов Британии и Канады, оплачивается за счет налогов местных жителей. Эксперты подсчитали, что в год на бывшую королевскую чету из госказны уходит около 6 млн фунтов только на охрану. Более того, еще 300 тыс. фунтов стерлингов ушло на расходы, связанные с переездом супругов из Великобритании. Примечательно, что всего за несколько дней петиция собрала около 80 000 голосов.


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Источник: https://24tv.ua/lifestyle/megan_markl_pochala_poshuki_agenta_shhob_povernutis_v_gollivud__zmi_n1272102
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