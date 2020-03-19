Брюсу Уиллису - 65: интересные факты из жизни актера

Сегодня, 19 марта, свое 65-летие празднует знаменитый актер, звезда фильмов "Крепкий орешек" и "Пятый элемент" Брюс Уиллис. В честь праздника, мы решили написать об интересных фактах из жизни голливудского красавчика.

В детстве Брюс заикался

У Брюса — старшего из четырех детей — было довольно бурное детство. Из-за того, что он сильно заикался, сверстники смеялись над ним и дали прозвище "Бак-Бак". Но Брюс не унывал, а старался найти в своем дефекте плюсы. Он постоянно пытался рассмешить одноклассников, чтобы они забыли о том, что он заикается. И чтобы повысить самооценку он записался в драматический кружок, и как раз сцена, помогла ему победить нарушение речи.

Музыкальная карьера

А вы знали, что Брюс Уиллис является еще и музыкантом? У него есть своя группа Bruce Willis Blues Band, где он поет и играет на губной гармонике. Актер выпустил альбом, который оказался в списке самых популярных чартов. Правда, актерство настолько поглотило Уиллиса, что музыка отошла на второй план.

Потеря слуха

Большую популярность принесла Брюсу роль в фильмах "Крепкий орешек", с того момента статус актера стал быстро повышаться. Но во время съемок киноленты он практически лишился слуха на целый год. Создатели фильма хотели, чтобы выстрелы были реалистичными, поэтому пистолет "крепкого орешка" палил очень громко и это отразилось на его барабанных перепонках.

Сыграл в компьютерной игре

Видеоигра "Апокалипсис" в 1998 году предоставила Брюсу Уиллису уникальную возможность - он стал первым актером, сыгравшим в ней роль. Кроме того, это была первая игра, не основанная на уже существующем фильме.

Сериал "Друзья"

Брюс получил эпизодическую роль в культовом ситкоме "Друзья", где сыграл сурового мужчину-плаксу. А вы знали, что в сериале он участвовал бесплатно? Он поспорил с Мэттью Перри на то, что кинокартина "Девять ярдов" победит в американском прокате и проиграл. Его гонорар был перечислен на благотворительность.

У Брюса пять дочек

"Крепкий орешек" впервые женился в 1987 году на актрисе Деми Мур, с которой прожил в браке 13 лет. У них родились три дочери: Румер Гленн, Скаут Ларю и Таллула Белль. А в марте 2009 года Брюс женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая подарила актеру еще двух детей: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

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