Экс-участница «ВИА Гры» впервые показала своего сына

Украинская артистка, экс-солистка популярного коллектива "ВИА Гра" Миша Романова показала поклонникам своего маленького ребенка. Знаменитость опубликовала в Instagram фотографию обложки издания "Отдохни", на котором позирует вместе с сыном.

Известно, что экс-участница "ВИА Гры" очень редко рассказывает о своей личной жизни, в частности о сыне, которого воспитывает самостоятельно. Однако, теперь она созрела, чтобы представить его общественности.

Миша Романова показала фото, на котором держит ребенка на руках и подписала ее: "Знакомьтесь, это Мартин!". Малыш одет в коричневую кофточку с желтыми сердечками, а на голове у него обруч с заячьими ушками. А знаменитость выбрала для фотосессии белый костюм, а свой образ дополнила украшениями в форме сердечек.

Известно, что певица родила сына два года назад и долгое время фанаты были уверены, что его отцом является Макс Барских, который состоял с Романовой в любовных отношениях и стал ее продюсером. Однако, артистка опровергает подобные заявления, отметив, что отец ее ребенка - молодой режиссер и он никак не участвует в жизни их сына.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Миша Романова едва не потеряла ребенка из-за пластической операции.

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