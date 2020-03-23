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Брэду Питту запретили брать детей на встречи с Энистон

Питт возобновил теплое общение с бывшей супругой

сегодня, 14:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Брэду Питту запретили брать детей на встречи с Энистон

У голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли после развода очень напряженные отношения, и часто яблоком раздора в их общении являются дети. Бывшие супруги продолжают в суде решать вопросы опеки, а тем временем звезда "Малефисенты" ставит экс-мужу жесткие условия. Об этом сообщает издание Mirror.

Известно, что Брэд Питт возобновил общение с первой женой Дженнифер Энистон, и многие поклонники были этому очень рады и до сих пор надеются, что знаменитости вскоре воссоединятся. Но такой ажиотаж вокруг их пары лишь усилил конфликт между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. 

Инсайдер сообщает, что если раньше звезда "Малефисенты" ограничивала общение детей с отцом, то на этот раз она запретила Питту брать наследников на его встречи с Дженнифер Энистон. Она не хочет, чтобы актриса видела ее детей, поэтому разбирательства в суде по поводу опеки набирают оборотов.

К слову, такой поведение Джоли сильно повлияло на эмоциональное состояние Брэда Питта - он в растерянности, потому что надеялся, что судебные тяготы близятся к завершению. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что оскароносный Брэд Питт хочет "ненадолго исчезнуть". 


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Источник: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/angelina-jolie-bans-jennifer-aniston-21727289
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