Брэду Питту запретили брать детей на встречи с Энистон

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У голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли после развода очень напряженные отношения, и часто яблоком раздора в их общении являются дети. Бывшие супруги продолжают в суде решать вопросы опеки, а тем временем звезда "Малефисенты" ставит экс-мужу жесткие условия. Об этом сообщает издание Mirror.
Известно, что Брэд Питт возобновил общение с первой женой Дженнифер Энистон, и многие поклонники были этому очень рады и до сих пор надеются, что знаменитости вскоре воссоединятся. Но такой ажиотаж вокруг их пары лишь усилил конфликт между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом.
Инсайдер сообщает, что если раньше звезда "Малефисенты" ограничивала общение детей с отцом, то на этот раз она запретила Питту брать наследников на его встречи с Дженнифер Энистон. Она не хочет, чтобы актриса видела ее детей, поэтому разбирательства в суде по поводу опеки набирают оборотов.
К слову, такой поведение Джоли сильно повлияло на эмоциональное состояние Брэда Питта - он в растерянности, потому что надеялся, что судебные тяготы близятся к завершению.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что оскароносный Брэд Питт хочет "ненадолго исчезнуть".
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