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Надя Дорофеева предупредила об аферистах, использующих ее имя

Дорофеева уверяет, что не проводит никаких конкурсов

сегодня, 17:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Надя Дорофеева предупредила об аферистах, использующих ее имя

Популярная украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева предупредила поклонников о мошенниках, которые запускают от ее имени фейковые конкурсы. Об этом звезда сообщила на своей официальной страничке в Facebook.

"Сейчас и так непростое время, так еще и мошенники пользуются тем, что мы проводим много времени в интернете и распространяют информацию о фейковых конкурсах. Я ничего не разыгрываю!", - написала артистка.

Также Надежда подчеркнула, что в прошлом году действительно запускала конкурс на выигрыш автомобиля, но победитель уже давно получил свой приз.  Знаменитость попросила поклонников верить только той информации, которая появляется на официальных верифицированных страницах.

К слову, жертвой аферистов стала еще и певица Настя Каменских. От ее имени неизвестные также распространяют в сети фейковые конкурсы, обещая денежные призы, автомобиль и множество других дорогих подарков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Надежда Дорофеева сменила имидж, поклонники отметили, что она похожа на Билли Айлиш.


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