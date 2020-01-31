«Похожа на Билли Айлиш»: певица Надя Дорофеева сменила имидж

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева продолжает экспериментировать со своей внешностью и снова решилась на смену прически. Фотографию нового образа она опубликовала на своем аккаунте в Instagram.

Известно, что артистка любит радовать фанатов яркими и сексуальными кадрами, а также часто примеряет на себе различные образы. На этот раз певица, которая носила разные оттенки рыжего, решила перекраситься в более темный цвет. На фотографии Надя позирует с волосами темно-шоколадного цвета, и фанаты такое перевоплощение оценили положительно.

К слову, меньше, чем за сутки пост певицы, который она подписала "New me" собрал более 150 тысяч лайков, а подписчики продолжают оставлять восторженные комментарии. Многие фанаты сравнили артистку с американской певицей Билли Айлиш, о которой сейчас говорит весь мировой шоу-биз.





Напомним, что популярная исполнительница Надежда Дорофеева показала, как выглядела в начале своей музыкальной карьеры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Дорофеева опубликовала откровенное фото с отдыха в Доминикане.





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