«Похожа на Билли Айлиш»: певица Надя Дорофеева сменила имидж

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 971.53
ETH/USD
171.33
LTC/USD
58.18
USD/UAH
24.4
EUR/UAH
26.8
RUB/UAH
0.36
Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева продолжает экспериментировать со своей внешностью и снова решилась на смену прически. Фотографию нового образа она опубликовала на своем аккаунте в Instagram.
Известно, что артистка любит радовать фанатов яркими и сексуальными кадрами, а также часто примеряет на себе различные образы. На этот раз певица, которая носила разные оттенки рыжего, решила перекраситься в более темный цвет. На фотографии Надя позирует с волосами темно-шоколадного цвета, и фанаты такое перевоплощение оценили положительно.
К слову, меньше, чем за сутки пост певицы, который она подписала "New me" собрал более 150 тысяч лайков, а подписчики продолжают оставлять восторженные комментарии. Многие фанаты сравнили артистку с американской певицей Билли Айлиш, о которой сейчас говорит весь мировой шоу-биз.
Напомним, что популярная исполнительница Надежда Дорофеева показала, как выглядела в начале своей музыкальной карьеры.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Дорофеева опубликовала откровенное фото с отдыха в Доминикане.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости