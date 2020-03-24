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Бритни Спирс предоставит своим подписчикам финансовую помощь

Бритни приняла участие в популярном флешмобе

сегодня, 15:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Бритни Спирс предоставит своим подписчикам финансовую помощь

Американская звезда Бритни Спирс присоединилась к акции, которая призывает знаменитостей (и не только) финансового поддерживать людей, которые нуждаются в помощи в связи с пандемией коронавируса. На своем аккаунте в Instagram певица опубликовала видео, в котором сказала, что предоставит помощь трем своим фолловерам.

Такую инициативу она перехватила от своей сестры, которая также участвовала в челлендже. Видео Бритни сразу стало очень популярным и на данный момент собрало уже около 1,5 млн просмотров. Некоторые подписчики звезды просят у нее помощи, а некоторые просто благодарят за такую инициативу.

Эстафету челленджа #DoYourPartChallenge певица передала актеру Уиллу Смиту, своему парню Сэму Ашгари и Кейду Хатсону. 

Напомним, что из-за распространения коронавируса многие страны ввели карантинные ограничения и призвали жителей сидеть дома. И уже многие известные люди пожертвовали миллионы долларов на борьбу с пандемией и поддержку медицинских учреждений. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Том Круз вернулся к съемкам фильма, несмотря на карантин.


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