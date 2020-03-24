Дэниел Крэйг не собирается оставлять детям наследство

Популярный актер, звезда Бондианы и фильма "Девушка с татуировкой дракона" Дэниел Крэйг ошарашил признанием, что не собирается оставлять своим троим детям наследство. Об этом сообщает издание The sun.

Знаменитость, чье состояние на сегодня оценивают в около 125 млн фунтов стерлингов (более 146 млн долларов) заявил, что придерживается поговорки, которая гласит, что "если умрешь богатым, значит умрешь неудачником".

Дэниел заявил, что у него свой взгляд на деньги и он считает, что их нужно либо полностью потратить за свою жизнь, либо отдать. Актер заявил, что получение наследства для него неприятная вещь, поэтому огромные суммы своим детям он оставлять не собирается.

Напомним, что звезда Бондианы Дэниел Крэйг был дважды женат. От предыдущих отношений с актрисой Фионой Лаудон у него есть дочь Элла. А во втором браке с актрисой Рэйчел Ванс (у которой есть сын) у актера в 2018 году родилась дочь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 2 марта Дэниелу Крейгу исполнилось 52 года и поэтому случаю, мы сделали подборку его самых лучших ролей в кино.

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