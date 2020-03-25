Лесе Никитюк позвонил Джаред Лето, а она назвала его «дурачком»

Американская звезда, лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето решил поддержать своих поклонников во время карантина и провел прямые эфиры со многими знаменитостями. В их число попала и украинская телеведущая Леся Никитюк, которая давно является поклонницей его творчества. На своем аккаунте в Instagram она выложило видео их разговора.

Экс-ведущая "Орла и Решки" присоединилась к прямому эфиру рокера и совершенно не ожидала, что он ей позвонит. А когда это случилось, Леся не смогла сдержать эмоций, поэтому несколько раз назвала певца "дурачком". Они пообщались несколько минут и за это время телеведущая успела признаться ему в любви и рассказать, что живет на два города - Киев и Хмельницкий. Джаред в свою очередь подчеркнул, что часто бывает в столице Украины.





После звонка любимого исполнителя, Никитюк записала видео, в котором не сдержала слез, и отметила, что мечты сбываются. Она призналась, что ей стыдно за свое поведение, ведь она кричала от радости, назвала музыканта несколько раз "дурачком" и от растерянности забыла английский язык.

К слову, Джаред Лето позвонил также коллегам Никитюк по программе "Орла и Решки", а именно украинскому ведущему Андрею Беднякову и российской звезде Насте Ивлеевой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джаред Лето оставил поклонникам свой номер телефона и призвал к переписке.

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