Известный кинорежиссер рассказал о браке с падчерицей

После того, как американский режиссер и продюсер Вуди Аллен опубликовал свои мемуары, интерес к нему резко повысился, ведь в них он впервые заговорил о своем браке с приемной дочерью. Об этом сообщает издание Page Six.

Книга под названием "Ничто" рассказывает о жизни знаменитости, начиная детством и заканчивая сегодняшним днем. В ней Вуди Аллен впервые рассказал о чувствах к своей падчерице, с которой в 1997 году связал себя узами брака.

Известно, что их отношения завязались, когда кинорежиссер состоял в гражданском браке с актрисой Мией Фэрроу, которая сыграла главные роли в 13 его фильмах. Но их семейная жизнь пошла по швам, из-за того, что Вуди влюбился в свою падчерицу Сун-и Превен, которая на 34 года младше его.

В своих мемуарах он пишет, что они много времени проводили вместе и между ними была дикая страсть, которая просто не позволяла им оторваться друг от друга. Аллен отметил, что его возлюбленная очень умная женщина и в ней много скрытого потенциала.

После того, как правда была раскрыта кинорежиссера ждал большой скандал в Голливуде, его бывшая жена обвинила знаменитость в растлении малолетних, однако доказательств своих обвинений не представила.

Напомним, что Сун-и Превен и Вуди Аллен вместе уже 23 года и воспитывают двоих приемных детей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Друзей" встречается с девушкой на 22 года младше себя.

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