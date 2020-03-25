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Известный кинорежиссер рассказал о браке с падчерицей

Кинорежиссер не жалеет о своем поступке

сегодня, 12:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Известный кинорежиссер рассказал о браке с падчерицей

После того, как американский режиссер и продюсер Вуди Аллен опубликовал свои мемуары, интерес к нему резко повысился, ведь в них он впервые заговорил о своем браке с приемной дочерью. Об этом сообщает издание Page Six.

Книга под названием "Ничто" рассказывает о жизни знаменитости, начиная детством и заканчивая сегодняшним днем. В ней Вуди Аллен впервые рассказал о чувствах к своей падчерице, с которой в 1997 году связал себя узами брака. 

Известно, что их отношения завязались, когда кинорежиссер состоял в гражданском браке с актрисой Мией Фэрроу, которая сыграла главные роли в 13 его фильмах. Но их семейная жизнь пошла по швам, из-за того, что Вуди влюбился в свою падчерицу Сун-и Превен, которая на 34 года младше его. 

В своих мемуарах он пишет, что они много времени проводили вместе и между ними была дикая страсть, которая просто не позволяла им оторваться друг от друга. Аллен отметил, что его возлюбленная очень умная женщина и в ней много скрытого потенциала. 

После того, как правда была раскрыта кинорежиссера ждал большой скандал в Голливуде, его бывшая жена обвинила знаменитость в растлении малолетних, однако доказательств своих обвинений не представила. 

Напомним, что Сун-и Превен и Вуди Аллен вместе уже 23 года и воспитывают двоих приемных детей. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Друзей" встречается с девушкой на 22 года младше себя.


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Источник: https://pagesix.com/2020/03/23/woody-allen-claims-mia-farrow-was-unnaturally-obsessed-with-ronan-farrow-in-new-memoir/
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