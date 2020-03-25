Эмма Уотсон призналась, ради кого остается дома

Популярная актриса, звезда фильмов "Гарри Поттер" и "Маленькие женщины" Эмма Уотсон опубликовала на своей странице в Instagram селфи и рассказала, ради кого соблюдает карантин.

Знаменитость присоединилась к флешмобу #IStayHome, который активно распространился в сети, в том числе и среди известных людей. Он призывает жителей всех стран оставаться дома, чтобы коронавирус поскорее отступил.

Звезда "Гарри Поттера" сделала фотографию, где держит лист бумаги, на котором написано, что она остается дома ради своей бабушки, мамы и подруги. Актриса объяснила, что ее бабушки за 70 лет, а значит она находится в группе с повышенным риском заражения новым вирусом, а у мамы звезды диагностирован диабет первого типа. Еще Эмма указала свою лучшую подругу, потому что она работает в сфере медицины. Также актриса поинтересовалась у своих фанатов, ради кого они остаются дома.

К слову, пост Уотсон стал очень популярным в сети, собрав за сутки около 4,5 млн лайков.





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