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Ходят слухи: Ариана Гранде проводит карантин с новым парнем

С этим парнем певицу раньше застукали за поцелуем

сегодня, 17:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ходят слухи: Ариана Гранде проводит карантин с новым парнем

Американская звезда Ариана Гранде, как и другие знаменитости, соблюдает карантин и сидит дома. Но поклонникам удалось вычислить, что скоротать будни певице помогает ее новый бойфренд. Об этом стало известно благодаря stories, которые Гранде опубликовала в соцсети. 

Фанаты знаменитости смогли разглядеть на парне, которого артистка показывает мельком на своих видео, татуировку, благодаря которой и вычислили имя нового избранника. Оказалось, что этот тот парень, с которым Ариану в феврале текущего года видели в одном из калифорнийских кафе. Парочка сидела рядом, мило беседовала и целовалась.

Известно, что нового ухажера певицы зовут Далтон Гомес и он работает в элитном агентстве по продаже недвижимости. Инсайдер сообщает, что пара вместе всего несколько месяцев и тщательно пытается скрыть свои романтические отношения.

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Напомним, что популярную певицу Ариану Гранде обвинили в плагиате и требуют моральную компенсацию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Ариана Гранде продемонстрировала поклонникам свою настоящую прическу.


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