"Принцесса и слоны": Меган Маркл предложили работу

Супруга принца Гарри и бывшая актриса американских сериалов Меган Маркл подписала контракт с киностудией "Disney Nature" на озвучку документального кино о слонах. Об этом передает издание "Новое время".

Фильм повествует о жизни и повадках слонов в их естественной среде обитания. Предполагается, что сотрудничество члена королевской семьи и звезды сериала Форс-Мажоры принесет финансовую поддержку для благотворительной организации Elephants Without Borders, которая находится под покровительством Гарри и его жены.

Премьера состоится через несколько дней после того, как герцог и герцогиня Сассекские 31 марта официально сложат обязанности членов королевской семьи. Напомним, в начале января пара объявила о желании обрести финансовую самостоятельность.

Издание добавляет, что в этот же день на канале выйдет фильм студии Disney Nature Дельфиний Риф (Dolphin Reef), который озвучила актриса Натали Портман.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Меган Маркл, пренебрегшая монархией, решила вернуться в кино, но разочаровавшись через короткое время, пообещала больше в индустрию фильмов не возвращаться.





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